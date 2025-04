La burrascosa storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è giunta al capolinea. Durante la finale del Grande Fratello, l’ex velina ha scaricato in diretta il modello milanese, spiegandogli di essere rinsavita e di aver preso coscienza dei comportamenti che ha dovuto subire in questi mesi quando si relazionava con lui.

Amedeo Venza ha pubblicato su Instagram una segnalazione di una persona presente in studio all'ultima puntata del GF. Nel messaggio si legge ciò che sarebbe successo a Shaila Gatta al termine della puntata: “Eravamo nel pubblico della finale del Grande Fratello e, appena terminato il programma, era circa l’una e un quarto, Shaila è stata presa da fischi e urla, con cori che urlavano ‘fuori, fuori, fuori’. Lei ha reagito ed è scappata dallo studio. Ovviamente non potevamo usare i telefoni, quindi non ho video, ma posso dirti che è stata una scena davvero spiacevole. Alla fine, questa ragazza non ha fatto del male a nessuno, ha 29 anni e una vita davanti, non meritava quei fischi”.

Un retroscena confermato anche da un’altra segnalazione, questa volta arrivata a Deianira Marzano: “Nel secondo confronto in studio tra Lorenzo e Shaila, alcune signore sedute tra il pubblico hanno urlato fortissimo a Shaila, e le hanno detto: ‘Sei una falsa, vattene’”.

La giornalista Grazia Sambruna, invece, ha riportato un'altra indiscrezione: “Mi confermano dal GF che, dopo la puntata, Shaila avrebbe davvero dato uno schiaffo a Lorenzo Spolverato. Il motivo? Direi che potremmo pescare qualsiasi carta dagli ultimi 4-5 mesi”.

Ma non è tutto. Infatti, secondo altre teorie che circolano sui social, Shaila sarebbe stata manipolata e spinta a lasciare Lorenzo: alcune fan degli Shailenzo avrebbero sentito che una delle sue più care amiche che l'ha accompagnata in puntata, le avrebbe suggerito di mantenere la sua posizione e di non farsi influenzare dalla presenza di Spolverato.