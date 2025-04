Dopo la finale del Grande Fratello, Javier Martinez ha potuto riabbracciare la sua Helena Prestes. Il pallavolista argentino ha le idee piuttosto chiare in merito al suo futuro con la modella brasiliana: per il momento lui resterà nelle Marche e lei tornerà a Milano, ma sono già alla ricerca di una casa in cui andare a convivere.

Intervistata dal settimanale Chi, Helena ha parlato proprio della sua storia d’amore con Javier: “Ho vinto anche se sono arrivata seconda, ho vinto tante cose. Quando ho capito che potevamo stare insieme? L’ho capito tanto tempo fa, ma avevo vergogna di dimostrarlo. Mi avvicinavo piano piano a Javier perché aspettavo che lui si facesse avanti. Ho visto in lui un’anima nobile ed è questo che mi fa impazzire di un uomo”.

“Io l’ho sempre saputo, ma dovevo svegliarmi e capire che consegnare il cuore in mano a una donna non era tanto male”, le ha fatto eco Martinez.

La Prestes ha poi confessato qual è stata la sua sfida più grande all’interno della Casa: “Sì, la condivisione. Eravamo concorrenti ma vivevamo tanti momenti insieme, come i pranzi e le cene tutti a tavola. Avevo paura di queste cose perché ho avuto dei traumi in famiglia, però era la mia sfida più grande. Ho creato legami fortissimi e ora gli altri sono diventati la mia famiglia”.

Tutto questo è stato compreso sin da subito da Javier: “Ho capito da subito che aveva bisogno di essere amata e questa sua fragilità. Il mio avvicinamento si è trasformato in amore, non avevo bisogno di conferme ma, dopo una settimana lontano da lei, ho capito che mi mancava l’altra metà”.

Helena ha aggiunto: “Non sono pentita. Alcune cose negative già le sapevo, ma non avevo mai qualcuno con cui condividere anche i miei lati positivi: erano nascosti dentro di me. Li riconoscevo perché ho vissuto la mia parte positiva ed era quella che volevo condividere con gli altri. Ho sempre ballato da sola”.

Infine, il pallavolista ha concluso ammettendo che, inizialmente, aveva timore di una donna così forte caratterialmente, ma che adesso non riuscirebbe a farne a meno: “Fino a qualche mese fa sì, mi spaventava una donna così ‘caliente’. Poi ho detto: ‘Non posso farmela scappare’. Non vedo l’ora che mi travolga!”.