Dopo la finale del Grande Fratello ha iniziato ha circolare una voce circa una presunta crisi tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice.

Dopo l’uscita di lei, i due si sono riabbracciati in studio: “Sei stata bravissima, sto bene, poi parliamo fuori da tutto questo e proteggiamo come abbiamo sempre fatto – ha detto l’ex gieffino napoletano -. Le ho detto che è stata brava e che poi, io ho sempre protetto tutto e cercherò di proteggere questo rapporto lontano da tutti. Io sono sereno, adesso la raggiungo io a Trento. Io non sono tanto di montagna, più di mare però mi adatto". Chiara ha aggiunto: “Io sono molto serena. Verrà lui a Trento, viene a conoscere le montagne. Come vedo il mio futuro? Mi auguro tante opportunità che sia nel mondo dello spettacolo o in generale”.

Una volta conclusa la serata, però, sui social è trapelata un’indiscrezione che vedeva i due impegnati in una forte discussione: “Oddio stanno confermando tutti lo schiaffo di Shaila e la lite tra Chiara e Alfonsino” Ad alimentare il gossip anche un utente che ha inviato una segnalazione a Deianira Marzano: “Alfonso ha capito che la fidanzata sta sotto un treno per Lorenzo ma ha fatto finta di niente per non uscire da un altro programma come corn*to. Ma ieri sera non ha voluto festeggiare con nessuno e ha detto di andar via a Chiara perché dovevano parlare”.

A spegnere i rumor ci ha pensato proprio Alfonso che, nella giornata di ieri, ha condiviso una foto delle mani avvinghiate a quelle di Chiara in un letto: “E comm vo spieg…”, ha scritto in dialetto partenopeo.

Intanto, nelle ultime ore è arrivata una nuova segnalazione, questa volta ad Amedeo Venza. Un utente gli ha scritto che Lorenzo Spolverato segue Chiara Cainelli su Instagram, mentre lei no. “So per certo che Alfonso è geloso… abbiamo amici in comune. Ha chiuso con Federica, ha iniziato subito con Chiara, ma con lei durerà poco, già si capisce. Scommettiamo che ora per salvare la faccia a lui mette il segui?”. “Sì, Alfonso non vuole che Chiara segua Lorenzo! Cominciano le tarantelle”, ha commentato l’esperto di gossip.