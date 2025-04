Durante questi lunghi sei mesi di Grande Fratello, in tanti hanno sperato che scoccasse la scintilla tra Iago Garcia e Amanda Lecciso. Tra l’attore spagnolo e la sorella di Loredana c’è stata non solo una grande intesa mentale, ma anche un’attrazione reciproca. Tuttavia, i due, almeno fino ad ora, non sono mai andati oltre ad una semplice amicizia, anche se le cose possono sempre cambiare.

Nei giorni scorsi, prima della finale del GF, Iago e Amanda, infatti, sono stati “pizzicati” insieme, e questa volta con loro c’era anche Stefania Orlando, che in un video pubblicato sui social si è lasciata sfuggire qualcosa. La conduttrice ha infatti condiviso una storia su Instagram nella quale si vedono Garcia e la Lecciso, aggiungendo il seguente commento: “Vi amo, amatevi”.

Intanto, nelle scorse ore Stefania ha voluto fare chiarezza in merito al suo rapporto con Iago e Amanda, e sui social a chi gli chiedeva se sapesse dell’interesse che la Lecciso prova per l’attore spagnolo ha risposto lasciando intendere che tra i due ci sia del tenero: “Lo so e sono molto felice per loro”.