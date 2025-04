Antonella Fiordelisi avrebbe declinato l’invito per partecipare a The Couple - Una vittoria per due, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi che prenderà il via su Canale 5 lunedì 7 aprile. L’influencer campana, tra le protagoniste assolute dell’ultima edizione in versione Vip del Grande Fratello, lo ha rivelato sul suo canale broadcast, anche se non ha fatto il nome del programma in questione. Tuttavia, ci ha pensato Deianira Marzano, la quale ha detto che l’ex gieffina avrebbe rifiutato perché in questo momento la sua priorità è rappresentata dalla sua relazione con Giulio Fratini.

“Purtroppo o per fortuna devo dirvi che ho dovuto rinunciare a quel programma televisivo, quindi non mi vedrete... Mi dispiace ma è così, è la vita...Non mi va in questo momento di fare questa cosa”, ha detto la Fiordelisi. Lo scorso marzo, dopo i primi rumor e la paparazzata del settimanale Chi, Antonella Fiordelisi ha ufficializzato la sua relazione con Giulio Fratini. Nelle passate settimane, infatti, l’ex vippona ha pubblicato alcune foto alle Maldive, tra cui anche una proprio in compagnia dell’ex di Elisabetta Gregoraci, accompagnate dalla didascalia: “Il regalo di compleanno più bello che potessi ricevere”.

Antonella Fiordelisi, le parole sulla sua nuova relazione a Novella 2000

“Sto frequentando qualcuno, non dico chi è, ma posso dire che è un ragazzo fantastico. Me l’ha fatto conoscere una mia cara amica che si chiama Carolina, quindi è un amico suo. Non dico altro perché potrei fare casini, però questo è uno spoiler. Dico anche che non vive a Milano, è molto bello, molto dolce, molto intelligente. Forse non è il genere di ragazzo che il pubblico si aspetta da me, perché io ho sempre avuto ragazzi molto diversi da lui. E sono felice. Carolina aveva ragione: è molto affascinante. Lei spesso mi consigliava di vederlo, solo che entrambi eravamo fidanzati. Prima di uscire allo scoperto dobbiamo vedere come va, non voglio che si intromettano terze persone. Anche se in realtà non ci stiamo nascondendo: usciamo, andiamo a cena. Ma in posti dove è più difficile venire fotografati”.

E ancora: “Nelle relazioni ho sbagliato ad accettare sempre tutto, cioè avrei dovuto stoppare prima determinati atteggiamenti. Quando si è innamorati spesso capita di perdonare qualcosa che non ti sta bene non va bene. Oggi ho imparato a capire che se una persona non fa qualcosa per te, tu non puoi fare tanto di più. In passato non ho ricevuto abbastanza e io ho sempre dato tanto. In base a queste esperienze che ho avuto in passato adesso so come comportarmi, il rapporto è bilanciato. Penso che tutte le esperienze che ho avuto siano servite, perché se oggi sono quella che sono nella relazione, sono migliore anche grazie agli errori commessi".