E’ tutto pronto per il debutto di The Couple - Una vittoria per due, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi.

Il nuovo reality-game di Canale 5, con i concorrenti reclusi nella Casa - riadattata - del Grande Fratello, prenderà il via in prima serata lunedì 7 aprile. Dal giorno successivo, sarà possibile l’avventura delle otto coppie da Mediaset Extra con la diretta no-stop quotidiana (anche su sito e app Mediaset Infinity) dalle 9 di mattina alle 6 della mattina successiva. Finestre live anche su La5 intorno alle 14, alle 19 e alle 2 di notte.

The Couple manterrà inoltre gli spazi del GF su Canale 5 dal lunedì al venerdì, con la mini-striscia in onda prima di Beautiful e il daytime alle 16:40 dopo Amici. Su Italia 1, invece, il reality si inserirà alle 13 tra Studio Aperto e Sport Mediaset, e alle 18,10 circa prima del notiziario della sera.

Le puntate serali condotte da Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Simona Izzo e Luca Tommasini, saranno replicate su La5 24 ore dopo.