A distanza di oltre due anni dalla sua avventura nella Casa del Grande Fratello, Antonino Spinalbese è pronto a tornare in un reality show di Canale 5. DavideMaggio.it ha infatti rivelato che vedremo l’ex di Belen Rodriguez a The Couple: “Siamo in grado di svelarvi in anteprima l’identità del primo concorrente ancora ‘spaiato’. Nel cast del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ci sarà Antonino Spinalbese. Il parrucchiere, ex di Belen Rodriguez, si appresta dunque a tornare tra le mura della casa – quella di The Couple è la stessa del GF, ma riadattata – che nella stagione 2022/2023 lo ha visto ‘vippone’ nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip”.

A questo punto prende piede l’ipotesi che Antonino Spinalbese possa far coppia con un altro ex vippone, ovvero Daniele Dal Moro, che di recente ha lasciato intendere che potrebbe tornare al GF (The Couple non è altro che la versione italiana del Gran Hermano Duo).

Antonino Spinalbese, le parole su Belen Rodriguez a Ciao Maschio

“In passato ho cercato una figura paterna in molte persone, ma col tempo ho capito che non era la strada giusta. Ho sempre avuto relazioni con donne più grandi di me, e penso che non sia stato un caso. Belen ha undici anni più di me. Ora, però, le cose sono cambiate: sbagliando si impara, e infatti oggi sto con una ragazza più giovane di me. Belen ha un carattere imprevedibile, ma anche io non sono da meno. Insieme non siamo poi così male. Ora ne parlo con leggerezza e riesco a scherzarci sopra, ma in passato non è stato affatto facile. Ancora oggi ci sono settimane in cui andiamo d’accordo e altre in cui non troviamo alcuna sintonia. A volte iniziamo a discutere per colpa sua, altre volte per colpa mia. E così continuiamo, tra alti e bassi”.