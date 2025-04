La fine della storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a tenere banco. Un famoso ex concorrente del Grande Fratello ha infatti contattato su Instagram l’ex velina, e le ha chiesto dei chiarimenti in merito alla sua decisione di chiudere con il modello milanese.

L’ex gieffino in questione è Daniele Dal Moro, concorrente della settima edizione del GF Vip (e che di recente ha parlato di una sua nuova possibile partecipazione al GF), che durante una room su X è venuto a conoscenza di un utente in particolare che spesso crea delle chiavette usb con i momenti che le coppie hanno vissuto all’interno della Casa. Ai suoi tempi, infatti, lo stesso utente ne aveva creata una per Oriana Marzoli con l’obiettivo di screditare Dal Moro, e la stessa cosa avrebbe fatto per Shaila, ma questa volta con lo scopo di gettare fango su Lorenzo. Daniele ha dunque deciso di contattare la Gatta sui social per farglielo presente. Shaila, però, ha chiarito che la sua decisione non è assolutamente legata a ciò che dicono i fan, gli utenti o i suoi familiari.

"Ciao Daniele, io non ho mai parlato con nessuno. Ho scelto con la MIA testa in base a ciò che ho visto e soprattutto uscendo fuori e acquisendo lucidità - ha risposto Shaila -.So quello che ho vissuto e sinceramente è ridicolo pensare che io possa farmi influenzare dai miei fan quando ho sempre lottato contro tutti per questo amore. Compresa la famiglia. Quindi per cortesia questi discorsi ridicoli li lascio a qualcun altro. Che ognuno accetti le cose come vadano e soprattutto mi voglio bene prima di chiunque altro. Ho scelto ME per la prima volta come si deve e lo farò per tutta la vita. Mi è servita la lezione. Ciao e buona giornata. Puoi riportare il mio messaggio, grazie".

Dal Moro ha chiosato: "Informazione di servizio. Ho scritto alla vostra amica Shaila come molti di voi mi hanno chiesto (non sarei assolutamente tenuto a farlo, visto lo storico). Ma non mi sembravate così preoccupati l’anno scorso quando quel dem*nte di pomp*no mi rompeva i cogl*oni. Belle facce toste".