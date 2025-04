Martedì 8 e martedì 15 aprile andrà in onda in prima serata su Canale 5 Il Turco, la nuova serie tv con protagonista Can Yaman. Tratta dal libro El Turco di Orhan Yenerias, la serie tv vede l'attore turco nei panni di Yenicer Hasan Balaban, giannizzero ottomano che, nel 1683, finito l'assedio ottomano di Vienna, si stabilisce nel comune trentino di Moena. Ferito e condannato a morte, è proprio nel villaggio delle Alpi italiane che trova rifugio. Ed è qui che finirà per essere considerato un eroe.

La trama

Moena, 1683. Can Yaman è Hasan un giannizzero ottomano sfuggito alla condanna a morte, durante l’assedio di Vienna. Ferito e in fuga, il valoroso soldato viene salvato dalle erbe curative e miracolose di Gloria, con la quale si accenderà un’infuocata storia d’amore. E Hasan, accolto e rispettato, ricambierà la generosità del popolo di Moena sostenendo una rivolta contro chi li opprime con tasse esorbitanti.

Il cast

Centrale è il ruolo di Greta Ferro (Gloria), ma nel cast troviamo anche: Will Kemp, Kieran O'Reilly, David Nykl, Slavko Sobin, Magnus Samuelsson.

Anche nel cast produttivo figurano alcuni nomi italiani: Carlo Poggioli ai costumi, Marco Torresin alla direzione creativa, Domenico Sica alle scenografie.

Il Turco, di Kerem Deren e Çişil Hazal Tenim, diretto da Uluç Bayraktar, è distribuito dalla maggiore casa di produzione turca, Madd Entertainment, ed è realizzato da Ay Yapim.