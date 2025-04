Questa mattina, nel corso dell’odierno appuntamento telefonico con Grazia Sambruna, Alfonso Signorini ha appreso della raccolta fondi che i fan di Zeudi Di Palma hanno organizzata per “ripagarla” della mancata conquista del montepremi messo in palio per la vittoria del Grande Fratello. L’obiettivo del fandom? Raggiungere la cifra di 50mila euro.

“Ma stai scherzando? Ma è vera ‘sta roba? I concorrenti del reality percepiscono un cachet, Zeudi Di Palma ha già vinto il suo piccolo bottino come concorrente perché viene pagata, ha firmato un contratto e ha preso dei soldi per fare il Grande Fratello. Anche chi viene in studio. Hanno un cachet a puntata che viene regolarmente retribuito”.

E, in merito al viaggio in Kenya che gli Shailenzo avrebbero organizzato e già pagato per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, Alfonso Signorini ha precisato: “Le raccolte fondi si fanno per ben altre cause che pagare una luna di miele a dei personaggi, questo è fanatismo“.