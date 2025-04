Greta Rossetti e sua mamma Marcella Bonifacio erano presenti in studio durante la finale del Grande Fratello. L’ex tentatrice, protagonista della passata edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, durante la quale ha trovato l’amore con Sergio D’Ottavi, si è fatta immortalare in compagnia di Lorenzo Spolverato, senza dubbio la figura più chiacchierata di questa edizione del GF. L’immagine è diventata virale sui social, e non sono mancate le critiche nei confronti di Greta, accusata dagli utenti di essere una “fan” del modello milanese, protagonista in questi mesi diversi episodi controversi.

Dal canto suo, la Rossetti ha sottolineato: “Le critiche? È importante farlo senza esagerare. Spesso dalla televisione possiamo farci un'idea che, pur non essendo completamente sbagliata, rischia di essere distorta […] Riflettiamo prima di giudicare. Mettiamoci nei panni degli altri, cercando di capire senza condannare. E vi parla una persona che in primis ha sbagliato sia a farlo che a riceverlo”.

La storia tra Greta e Sergio

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono riusciti a superare ben due rotture. La prima risalente allo scorso giugno, quando lui parlò anche di un tradimento da parte di lei (salvo poi fare marcia indietro), e la seconda datata 27 agosto, quando ad annunciarla sui social fu l’influencer lombarda. Nelle settimane successive alla fine della relazione, dopo diversi avvistamenti, in molti avevano ipotizzato ad un possibile ritorno di fiamma, però mai confermato dai due diretti interessati. La sensazione è che Greta e Sergio vogliano tenere privata la loro storia d’amore, evitando di dare la loro vita sentimentale in pasto ai social