Le Zelena e le Zeudiners, i due potentissimi fandom che in questi mesi hanno sostenuto Zeudi Di Palma (che è tornata sui social dopo la finale) durante la sua avventura al Grande Fratello, hanno preso molto a cuore le sorti della loro beniamina. Tuttavia, nonostante bot, VPN e dark web, le fan non sono riuscite nel loro intento, ovvero quello di farle vincere il reality show. Zeudi, infatti, si è classificata al quinto posto alle spalle di Lorenzo Spolverato, Chiara Cainelli, Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Quest’ultima si è portata a casa un assegno da 100mila euro in gettoni d’oro, metà dei quali verranno devoluti in beneficenza. Soldi che adesso le Zelena e le Zeudiners vogliono che abbia anche la Di Palma in qualità di “vincitrice morale”.

Ecco perché, nelle ultime ore, sui social si discute molto di una raccolta fondi lanciata da alcuni sostenitori di Zeudi Di Palma per supportarla. L’iniziativa è accompagnata da una descrizione piuttosto chiara: “Nonostante l’enorme ingiustizia subita, questo è il nostro modo di rimediare agli errori altrui”. Zeudi, che ha molti fan anche al di fuori dei confini nazionali, si è classificata quinta. Così, subito dopo la sua eliminazione, alcuni fan hanno deciso di aprire una campagna su GoFundMe con l’obiettivo di raccogliere 50mila euro, l’equivalente del montepremi del reality. In poche ore sono già stati donati 27mila euro.