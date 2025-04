La diciottesima edizione del Grande Fratello è andata in archivio, ma lo stesso non si può dire della consueta coda polemica che contraddistingue da sempre ogni post reality. Nelle ultime ore, a non passare inosservata, è stata una Instagram story pubblicata - e poi rimossa - da Ilaria Galassi.

L’ex volto di Non è la Rai ha pubblicato un foto con l’intero cast di questa edizione, comprese le due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e Alfonso Signorini. Ad ogni personaggio, Ilaria ha assegnato un emoji, posizionando in particolare sulla foto del conduttore quella di due escrementi.

Ilaria Galassi, le sue parole a Verissimo

"Ce l’ho fatta, con grande difficoltà perché io sarei rimasta un po’, perché ho capito che il pubblico voleva che io restassi dentro, però sono una mamma e in quei mesi sentivo che mio figlio aveva bisogno di me”, ha raccontato Ilaria, che ha poi confessato la sua incontenibile gioia nel ritrovare il suo compagno e dormire con suo figlio: “Non ho dormito, ero sopra di lui, sopra il mio compagno, baciavo, sentivo gli odori della loro pelle, che mi mancavano, è stato bellissimo ritornare a casa”.

L’ex volto di Non è la Rai ha poi parlato della lite con Helena Prestes. Un momento di tensione avvenuto nella Casa durante il quale la Galassi ha perso le staffe e ha inveito contro la modella brasiliana: “Ero un pochino arrabbiata perché io sono molto gelosa del mio intimo quindi non ho mai parlato dentro la casa troppo della mia famiglia e, usando delle frasi inopportune… Dimentichiamo perché alla fine stare dentro non è così semplice. Ho chiesto scusa a lei”.