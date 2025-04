Nella giornata di ieri, Alfonso D’Apice ha raccontato che due donne si sono introdotte nell’abitazione di Chiara Cainelli mentre lui e la fidanzata si trovavano in doccia. Quando l’ex gieffina è uscita dal bagno si è trovata davanti le due ladre che hanno provato a fuggire, ma la Cainelli le ha rincorse e a quel punto c’è stata un’aggressione ai suoi danni. Poco dopo, però, Alfonso ha aggiunto alcuni dettagli inquietanti. Sembra che durante la colluttazione, le due ladre abbiano iniziato a insultare pesantemente Chiara e Zeudi Di Palma.

Alfonso: "Le ladre insultavano Chiara e Zeudi"

“Chiara sta bene, siamo qua, stiamo andando in centro, adesso dobbiamo bloccare le carte, eccetera. Grazie anche a tutti i vicini, tutte le persone nel palazzo che sentendo le grida di Chiara sono poi riuscite e ci hanno aiutati. Ci hanno aiutati tanto, quindi grazie a tutte quelle persone che erano tante, quindi grazie a tutti quanti. E poi vi dico un’altra cosa che Chiara voleva che io non dicessi. Allora ragazzi, questo era una cosa che Chiara voleva che io non dicessi, che però in realtà mi ha fatto incazzare ancora di più dell’episodio stesso che è successo. Praticamente, quando una delle due ragazze è scappata, l’altra invece, grazie anche all’aiuto dei vicini, è rimasta lì. Nel frattempo aspettavamo i carabinieri.

Questa ragazza, io adesso non so se lei già sapeva che fosse casa di Chiara o l’ha riconosciuta dopo tutta questa connotazione. Praticamente erano due ragazze, dico proprio come ha scritto il carabiniere sul verbale, di etnia sinti. Non so se si dice così o meno, io ripeto quello che ha detto il carabiniere, non voglio offendere nessuno. Praticamente questa ragazza ha detto terzuali parole, le ripeto, diceva pu***na Chiara, pu***na Zeudi. Ora io non voglio pensare che la conoscesse già, non voglio pensare che c’entri nulla. Però raga, tutto questo mi fa veramente arrabbiare tanto, perché è semplicemente un programma televisivo. Dicevo, è solo un programma televisivo, è finito. Adesso ognuno ha la propria vita e non capisco perché deve esserci cessato e deve continuare a esserci tutto questo odio per semplicemente uno spettacolo televisivo. Quindi spero sia un caso unico, spero che sia veramente un caso che abbiano detto questa cosa. E niente raga…”.