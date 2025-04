Episodio spiacevole che ha visto protagonisti loro malgrado Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, coppia nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Dopo aver pubblicato tra le sue Instagram stories una foto mentre si trovava in una caserma dei Carabinieri, l’ex gieffino napoletano ha raccontato in video quello che è accaduto a lui e alla fidanzata. Due donne, infatti, sono entrate in casa di Chiara a Trento con l’intento di derubarli.

"Faccio queste storie per raccontarvi quello che è successo. Avete notato oggi la mia assenza e quella di Chiara… purtroppo è accaduto un fatto spiacevole. Siamo a Trento ed eravamo in casa entrambi, io in un bagno e lei in un altro. Mi stavo facendo la doccia e Chiara, uscendo dall'altro bagno, ha trovato in casa due ragazze, che erano entrate per rubare. Appena Chiara le ha viste hanno provato a scappare, Chiara le ha inseguite e ha iniziato ad urlare. Io sono uscito dalla doccia, ero praticamente nudo, mi sono messo un asciugamano addosso al volo… Chiara è riuscita a bloccarle nelle scale e hanno aggredito Chiara, nel frattempo sono arrivato io e c'è stata una colluttazione. All'inizio siamo riuscite a bloccarle, poi sono scappate di nuovo, hanno spinto Chiara per le scale ed è caduta. Alla fine una delle due è riuscita a scappare mentre l'altra sono riuscito a bloccarla, abbiamo chiamato i Carabinieri e hanno preso l'altro ragazza e l'hanno portata in caserma. Hanno preso la mia collana, quella di mio padre, hanno preso il portafoglio di Chiara con soldi, documenti e bancomat".