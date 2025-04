Alessandro Rizzo, ex fidanzato di Shaila Gatta, è tornato a parlare dell’ex velina e della rottura con Lorenzo Spolverato ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni.

“Cosa penso della rottura fra Shaila e Lorenzo? Sinceramente parlando, non mi interessa nemmeno un po’. Mi dissocio ad oggi da tutto e da questa persona che nella mia vita conta niente. Ci tengo a precisare che, se durante questi mesi mi sono permesso di esprimere delle mie idee, era solo frutto di una legittima difesa per via di vere e proprie calunnie nei miei confronti. Io sono un uomo, ho una persona accanto che mi ama e mi rispetta alla follia, ho una vita piena di cose belle e sono in pace con me stesso; non perdo ulteriore tempo a parlare di cose che, per me, non hanno la minima importanza. Come dico sempre, volo alto e lascio ai piccoli queste miserie”.

E ancora: “Lorenzo? Penso che sia un ragazzo molto intelligente, a prescindere da tutti i difetti che può avere e tanti lati che, almeno televisivamente parlando, non ho approvato. Tuttavia, credo abbia una buona predisposizione al mondo dello spettacolo; gli consiglierei, soprattutto in questo periodo, di concentrarsi su se stesso e non pensare ad altro. La vita va avanti… e direi, menomale!”.

Con Lorenzo Spolverato, tuttavia, non parteciperebbe a nessun reality. A domanda diretta “Se avesse la possibilità di partecipare a The Couple con Lorenzo in qualità di ex, accetterebbe?”, Alessandro Rizzo ha risposto: “Semmai in futuro dovessi avere la possibilità di partecipare ad un reality, non vorrei mai essere definito come ‘ex di’. Ringraziando il cielo, ho una mia identità e potrei partecipare solo ed esclusivamente grazie alla mia persona ed alle mie capacità; quindi, la mia risposta è assolutamente no! Chiaramente, contro Lorenzo non ho nulla, sono sicuro che anche lui sia d’accordo con me”.