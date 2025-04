Andrea Damante ed Elisa Vsari diventeranno genitori. La notizia era nell'aria già da diverse settimane, ma adesso è stato lo stesso dj ed ex tronista di Uomini e Donne ad annunciarlo pubblicando un video sul suo profilo Instagram: “Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà. Una mini dama in arrivo”.

Le fonti rivelano che il parto sarebbe previsto per settembre. Ma le sorprese non finiscono qui: secondo Deianira Marzano, infatti, Andrea avrebbe anche fatto la proposta di matrimonio alla sua dolce metà.

Tra alti e bassi, Andrea Damante ed Elisa Visari sono fidanzati dal 2020. Lo scorso anno hanno attraversato una breve crisi, ma sembra ormai essere solo un lontano ricordo. Il 2025 per loro è iniziato nel migliore dei modi: la nascita di una bambina e poi il matrimonio.