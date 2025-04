Anche i notai di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi che ha debuttato lunedì 7 aprile su Canale 5, sono finiti sotto la lente d’ingrandimento di Striscia la Notizia. Nella puntata andata in onda ieri sera, l’inviato Moreno Morello ha acceso i riflettori sulle défaillance viste nell’esordio del programma.

Sono in tutto otto le coppie protagoniste del programma: Brigitta e Benedicta Boccoli, i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, Jasmine Carrisi e il suo ex Pierangelo Greco, la pugile Irma Testa e sua sorella Lucia, l'ex judoka Laura Maddaloni e la ginnasta Giorgia Villa, Antonino Spinalbese, hairstylist ex compagno di Belen Rodriguez, e Andrea Tabanelli, ex calciatore professionista, e i due “sconosciuti” Danilo e Fabrizio Mileto.

Il format, che mette in palio fino a un milione di euro, ha avuto una partenza tutt’altro che brillante: il notaio incaricato di verificare l’esattezza delle risposte, infatti, è apparso distratto e confuso. Prima non ha colto una risposta esatta della concorrente Jasmine Carrisi, poi ha giudicato errata un’altra risposta – in realtà corretta – fornita dalle sorelle Boccoli, generando confusione e imbarazzo in studio. Una sequenza di gaffe che ha lasciato spiazzata anche la stessa Ilary Blasi, sorpresa dall’incertezza del professionista in un ruolo chiave per la credibilità del programma.

“Non si può prendere le cose così alla leggera quando c'è in palio un milione di euro”, ha commentato Moreno Morello.