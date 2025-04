Lunedì 7 aprile ha debuttato su Canale 5 The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi.

Sono in tutto otto le coppie protagoniste del programma: Brigitta e Benedicta Boccoli, i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, Jasmine Carrisi e il suo ex Pierangelo Greco, la pugile Irma Testa e sua sorella Lucia, l'ex judoka Laura Maddaloni e la ginnasta Giorgia Villa, Antonino Spinalbese, hairstylist ex compagno di Belen Rodriguez, e Andrea Tabanelli, ex calciatore professionista, e i due “sconosciuti” Danilo e Fabrizio Mileto.

Sebbene The Couple sia iniziato solo da pochi giorni, Stefania Orlando, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha già avuto da ridire sull’atteggiamento di Elena Barolo e Thais Wiggers: “Già piangono. Neanche sono entrate e già stanno piangendo. Ragazze, ma non li fate i reality se dovete fare così. Un milione di euro come montepremi, io salterei dalla mattina alla sera”, ha commentato la Orlando a Pomeriggio 5.

In seguito, Stefania ha fatto il paragone con il montepremi del Grande Fratello, nettamente inferiore rispetto a quello di The Couple: “Al Grande Fratello sono 100.000 euro quelli in palio, di cui la metà li devi dare giustamente in beneficenza. Qui un milione di euro… Più che piangere dovete ridere, ragazze”.