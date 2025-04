Una concorrente di The Couple avrebbe “assoldato un detective per seguire il marito” mentre lei si trova nella Casa. Stiamo parlando di Brigitta Boccoli, che ha fatto il suo ingresso lunedì scorso insieme alla sorella Benedicta.

Stando a quanto ha raccontato Biagio D’Anelli infatti, Brigitta avrebbe ingaggiato un investigatore privato per tenere d’occhio il marito, Stefano Nones Orfei, nel frattempo che lei è impossibilitata a “controllarlo” fino a quando rimane in gioco. Ecco quanto ha svelato l’esperto di gossip in un video su Instagram: “Distruzione delle coppie a gogo. Devo fare il guastafeste. Faccio un appello pubblico a Ilary Blasi: dovrà chiedere a Brigitta Boccoli perché ha messo un detective privato per seguire il marito Stefano e per sapere dove va e con chi si vede soprattutto. Lei gli ha messo un segugio. Perché la signora Boccoli, prima di entrare a The Couple, ha messo un detective privato? Tradimento in vista? Quanto mi piace questo sfascia Couple”.

Il cast di The Couple

Sono in tutto otto le coppie protagoniste del programma: Brigitta e Benedicta Boccoli, i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, Jasmine Carrisi e il suo ex Pierangelo Greco, la pugile Irma Testa e sua sorella Lucia, l'ex judoka Laura Maddaloni e la ginnasta Giorgia Villa, Antonino Spinalbese, hairstylist ex compagno di Belen Rodriguez, e Andrea Tabanelli, ex calciatore professionista, e i due “sconosciuti” Danilo e Fabrizio Mileto.