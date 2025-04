Quando Lorenzo Spolverato era ancora “recluso” tra le mura della Casa del Grande Fratello, erano state fatte delle allusioni circa il suo orientamento sessuale, in particolare dopo le rivelazioni di Saro Mattia Taranto, il cosiddetto “guru della moda”, il quale aveva dichiarato di aver trascorso una serata “speciale” con il modello milanese, durante la quale sarebbe scattato anche un bacio.

Le voci sono poi esplose quando nella casa del GF è entrata la madre di Shaila Gatta, che ha sussurrato alla figlia: “Lui è gay. Chi lo dice? Tutti!”. Anche per questo, Alfonso Signorini aveva messo Lorenzo al corrente di tutto quello che stava accadendo fuori e poi gli ha fatto incontrare il “guru”.

Le voci in questione, però, non si sono placate, e a quanto pare continuano circolare anche adesso, tanto che Spolverato è intervenuto per fare alcune precisazioni: “Costretto a smentire certe allusioni sul mio orientamento, ribadisco ancora una volta che non esiste nessun uomo con cui io abbia intrattenuto una relazione e non ho nessuna frequentazione in corso, nemmeno con un’altra donna. Tutto quello che gira sui social in particolare su TikTok è frutto dell’immaginazione delle persone”.

Stando a quanto si mormora sui social, Lorenzo si riferirebbe in particolare a due ragazzi che su TikTok stanno pubblicando dei video in cui lasciano intendere di conoscere particolarmente bene l’ex gieffino: “Raga si riferisce a quelli che sappiamo che fanno capire cose assurde, falsità, che avrebbero avuto qualcosa con lui”, ha commentato una Shailenzo.

Lorenzo Spolverato e il confronto con il “guru della moda”

“Certo che mi ricordo che ci siamo conosciuti. Ci siamo visti una o due volte al massimo. Che cosa è successo tra noi? Assolutamente nulla e lo sai. Ma perché sei venuto qui a dire queste cose? Un bacio? Ma cosa stai dicendo? Non c’è mai stato nessun bacio. Perché dici questo? Giuro che non capisco però tu stai dicendo queste cose mai accadute. Io avevo anche un bel ricordo di te. Eri stato così carino e anche educato. Che poi se fossi gay o avessi avuto relazioni con uomini io l’avrei detto. Però non posso dirlo perché non è la verità. Quello che racconti adesso sembra un film. Io ti ho accompagnato a casa tua per farti una cortesia perché eri senza i mezzi. Ma secondo te io ti ho accompagnato per baciarti? Non ricordo queste cose perché non sono accadute”.