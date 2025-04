Nella Casa di The Couple iniziano a prendere piede le prime strategie. Mentre Giorgia Villa correva sul tapis roulant, Irma Testa le si è avvicinata e le aver rivelato di aver “intercettato” una conversazione notturna tra Elena Barolo e Thais Wiggers. Le due ex veline di Striscia la Notizia, infatti, avrebbero intenzione di nominare la pugile di Torre Annunziata e sua sorella Lucia, circostanza che non è stata assolutamente gradita dall’atleta, che ha cercato immediatamente un chiarimento.

Il giorno successivo, infatti, Irma ha confessato a Thais di aver ascoltato la sua conversazione con Elena: “Ero pronta con l'ascia di guerra”, ha detto la Testa senza nascondere il suo disappunto. Nei giorni scorsi, nel mirino della Barolo era finita Laura Maddaloni, partner di Giorgia Villa, ma la Wiggers non sembra essere convinta. Irma è consapevole che le altre coppie stanno disponendo le proprie pedine e per questo è un po’ arrabbiata anche con la sorella Lucia che, al contrario, non sembra voler elaborare nessuna strategia. “Siamo le uniche a non averla, perché lei non vuole”, si è sfogata la pugile. Quest’ultima e sua sorella erano già orientate nel nominare le ex veline, e questo gesto le ha ulteriormente convinte. “Alcune cose vanno dette in faccia. Se ti sto sui cog***ni me lo devi dire in faccia”, è sbottata la Testa.

Nella casa c'è anche chi, al contrario, è riuscita a trovare il coraggio per affrontare a viso aperto Lucia e Irma. A cena, Benedicta Boccoli ha confessato infatti di voler giocare lealmente, rivelando sempre chi intende votare. Per la sorella di Brigitta la coppia da temere in questo momento è quella formata dalle sorelle Testa, ecco perché ha deciso di nominarle.