Nelle pagelle di Grazia Sambruna pubblicate su Corriere.it relative alla seconda puntata di The Couple, andata in onda ieri, lunedì 14 aprile, la giornalista ha bocciato Jasmine Carrisi con un 4. La recensione è stata commentata in maniera ironica su Instagram, scatendando la reazione furibonda di Loredana Lecciso.

Commentando l’imminente pubblicazione delle pagelle, Grazia Sambruna ha anticipato: “C’è un limite alla quantità di panzane che una persona può sopportare di sentire in televisione. Ad esempio questa sera io mi sono sucata Jasmine Carrisi, figlia di Albano, che ha pianto per mezzora perché non ha scelto di essere famosa, ha l’ansia della sovraesposizione mediatica fin da quando era bambina. Tesoro, che cosa ci fai in un reality? Bambina del cielo.. Stavi a casa! Che ca**o vuoi?”.

Parole che non sono affatto piaciutaìe a Loredana Lecciso che - sempre su Instagram - ha scritto al Corriere per chiedere delucidazioni al riguardo: “Chiedo al direttore editoriale del Corriere quanto possa giovare alla storica testata essere associati ad un contenuto social del genere”.