La diciottesima edizione del Grande Fratello è andata in archivio con la vittoria di Jessica Morlacchi, che ha avuto la meglio su Helena Prestes nello scontro finale. E adesso, come ogni post GF che si rispetti, l’attesa degli appassionati del reality show condotto da Alfonso Signorini è tutta per il party per celebrare la conclusione del programma.

Nei giorni scorsi, Amedeo Venza ha anticipato che la festa si sarebbe dovuta celebrare entro la fine di aprile, ma adesso l’esperto di gossip ha fatto retromarcia rivelando che la situazione sarebbe cambiata e che il party sarebbe addirittura in forse.

“Festa del GF in forse! Inizialmente doveva svolgersi entro la fine di questo mese, poi visti anche gli ultimi avvenimenti pare che sia in forse perché c’è molta confusione e poco entusiasmo generale tra gli ex concorrenti. Due in particolare avrebbero sfatto tutto... Restate connessi per altri aggiornamenti”.

Un’indiscrezione confermata nelle ultime ore anche da Deianira Marzano. La nota esperta di gossip ha infatti rivelato che il party potrebbe saltare. Il motivo? “Dietro le quinte si sussurra di tensioni, assenze pesanti e cambi di programma dell’ultimo minuto. Qualcuno ha già fatto sapere che non ci sarà, altri sembrano sul punto di disertare. Insomma, più che un party potrebbe trasformarsi in un giallo”.