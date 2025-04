Continua a tenere banco la vicenda giudiziaria che vede protagonisti Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. La sedicente principessa etiope è stata condannata ad un anno e otto mesi per stalking ai danni dell’atleta paralimpico, e nelle ultime ore ha mostrato sui social una sua foto che testimonia il suo calo di peso dovuto proprio alle conseguenze di quanto ha attraversato nel corso degli ultimi mesi.

Intanto, anche l’ultima ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, Costanza Di Stefano, ha deciso di rompere il silenzio. Sotto ad un suo video è apparso il commento: “Brava, ti sei salvata da Manuel”. A quel punto, la ragazza ha sentito il bisogno di rispondere con un video su TikTok nel quale ha spiegato di provare del bene nei confronti del suo ex, e che non ha nulla contro di lui.

“Io a Manuel voglio bene, sono stata bene, non ho niente contro di lui. Se anche avessi qualche problema con lui, non starei a dirlo su TikTok. Io vi chiedo la gentilezza di smettere di commentarmi ogni video con riferimenti a Manuel. La nostra relazione è finita, ci sono dei motivi che non dirò. Se posto un video triste o felice, non significa sia riferito a lui. Io sto benissimo, faccio la mia vita... vi chiedo di rispettarmi. Non ho nessun problema con lui!”.