Fedez continua a essere al centro del gossip per via della sua vita sentimentale. Dopo la separazione dall’ormai ex moglie Chiara Ferragni, il rapper è stato più volte avvistato insieme a diverse ragazze con le quali si scambiava baci appassionati.

Archiviata la storia d’amore con Angelica Montini, Fedez si è dunque dedicato a nuove conoscenze. A tal proposito, nelle scorse ore l’ex giudice di X Factor è stato avvistato dal settimanale Chi mentre si trovava in discoteca e, durante la serata, è stato immortalato mentre baciava una ragazza con i capelli a caschetto.

(foto Chi Magazine)

Anche in questo caso l’identità della donna non è nota, ma quel che è certo che i due sembravano essere legati da una grande passione, che li ha portato a scambiare diverse effusioni, incuranti delle altre persone e della potenziale presenza di paparazzi, pronti a catturare ogni loro mossa.