Dopo lo stop imposto dopo la scomparsa di Papa Francesco, lunedì 28 aprile tornerà in onda su Canale 5 The Couple. Nella terza puntata del reality show condotto da Ilary Blasi scopriremo l’esito del televoto tra Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi e Thais Wiggers ed Elena Barolo. Al riguardo, i due opinionisti, Luca Tommasini e Francesca Barra, hanno rilasciato un’intervista a TelePiù, nella quale hanno sparlato di una coppia in gara, ovvero quella formata da Laura Maddaloni e Giorgia Villa.

“C’è poca intesa tra loro e questo le penalizza, perché manca l’affiatamento… Le due non sono riuscite a creare un legame solido: hanno mentalità e percorsi di vita troppo diversi. Una mancanza di armonia che, col tempo, potrebbe rappresentare un vero freno nella loro corsa alla vittoria”.

Alla domanda su chi, al momento, stia giocando con maggiore strategia, Francesca Barra ha confessato di non avere ancora le idee chiare. Secondo la sua opinione, molti dei concorrenti sembrano più concentrati sulla costruzione di legami personali che sulla competizione vera e propria: “Non l’ho ancora capito… Mi sembra che siano più presi dalle dinamiche relazionali che dall’obiettivo di conquistare il montepremi…”.

Di tutt’altro parere, invece, Luca Tommassini, che invece non ha dubbi: secondo lui, il concorrente più stratega è Antonino Spinalbese: “È entrato con la strategia stampata negli occhi, ma sento che mi sorprenderà… Anzi, credo che tutti, alla fine, usciranno profondamente cambiati da quest’avventura…”.

I due opinionisti hanno poi concluso: “Irma e Lucia Testa formano una coppia forte e compatta, ma resta da capire se sapranno resistere alla costante pressione delle telecamere puntate su di loro, giorno e notte”.