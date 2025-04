Dopo la scomparsa di Papa Francesco, lo scorso lunedì la terza puntata di The Couple non è andata in onda. Il reality show condotto da Ilary Blasi tornerà questa sera su Canale 5, e una delle coppie in gara dovrà abbandonare la Casa. In nomination sono finite Thais Wiggers ed Elena Barolo, e Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi.

Chi dovrà abbandonare la Casa? La scorsa settimana, i sondaggi davano in sostanza un pareggio. Tuttavia, negli ultimi giorni il distacco si è fatto decisamente più netto. Stando ai sondaggi presenti su siti, forum e pagine social dedicati a The Couple, saranno Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco ad abbandonare il reality. Le due ex veline di Striscia la Notizia dovrebbero essere al sicuro.