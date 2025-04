The Couple ha debuttato su Canale 5 con il 18,55% di share, una percentuale tutt’altro che esaltante. Ma il vero flop è arrivato con la seconda puntata, crollata al 13%. Da quel momento hanno iniziato a circolare le prime voci circa una chiusura anticipata del reality show di Ilary Blasi. Al riguardo, l’ex firma di TvBlog, Hit, nella sua newsletter ha scritto: “All’inizio erano previste otto puntate, ma visto lo share, il nuovo programma di Ilary Blasi potrebbe chiudere prima. In una sola puntata sono scesi di ben cinque punti di share. Secondo le ultime indiscrezioni la finale potrebbe essere anticipata di tre settimane”. Dunque, dalle otto puntate previste, The Couple potrebbe salutare dopo solo cinque.

Sabato sera, i concorrenti hanno parlato della loro permanenza nella casa e anche di quando riabbracceranno i propri cari. Nessuno di loro ha fatto riferimento ad una data in particolare, fatta eccezione per Antonino Spinalbese, secondo il quale la finale andrà in onda lunedì 2 giugno.

L’ex di Belen Rodriguez aveva già parlato della durata del programma e del contratto, nei primi giorni di permanenza nella casa di The Couple: “Mia figlia poteva essere l’unico motivo per dire di no a questa nuova avventura. Invece ho detto di sì senza troppi problemi, più che altro perché non è che starò via chissà quanto. Non sono mica sei mesi come l’altro programma. Quando mi hanno detto che erano solo sei settimane ho accettato. Poi però ho scoperto che avevano allungato di altre due settimane, passando ad otto, ma va comunque bene. Sì sul contratto c’è scritto otto. Che poi questo è il massimo, non è che io arrivo in finale di sicuro. Ovvio che mi farebbe piacere e ci spero, però non è una cosa sicura. Se ho accettato anche per il montepremi? Ho detto di sì e poi solo dopo ho saputo di quanto si vince. Ho accettato perché non dura troppo e così non sto a lungo lontano da mia figlia”.