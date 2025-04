Lunedì 28 aprile è andata in onda su Canale 5 la terza puntata di The Couple, durante la quale è stata decretato l’eliminazione di Thais Wiggers ed Elena Barolo.

La puntata è stata ricca di colpi di scena, e durante le nomination non sono mancati gli scontri. In particolare, le sorelle Irma e Lucia Testa non hanno preso molto bene le nomination ricevute, e una volta scoperto che ad aver votato contro di loro sono stati i fratelli Mileto si sono dette molto deluse: “Ho fatto le mie scelte sulla base di quello che mi avevi detto. Ho convinto Laura e Giorgia e tu cambi idea cinque minuti prima di entrare in Confessionale?”.

Ma le nomination della terza puntata non hanno deluso solo le sorelle Testa, bensì anche la coppia formata da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, a loro volta dispiaciuti del fatto che le due sorelle di Torre Annunziata li abbiano nominati. Proprio per questo motivo, la coppia ha deciso di chiedere un confronto alle coinquiline. Intanto, Irma e Lucia hanno spiegato ai compagni le ragioni che le hanno spinte a nominare Pierangelo e Jasmine: “Loro sarebbero finiti in nomination comunque, perché avevano già quattro voti dati dai fratelli Mileto e da Antonino. Io ieri avrei salvato me, se non mi avessero votato i fratelli”.

La stessa spiegazione è stata poi data da Irma alla Carrisi e a Greco: “Quindi, con il voto di Antonino, voi eravate già in Nomination, ne avevate quattro. Noi no, avevamo solo Antonino. Non eravamo in nomination se i fratelli non ci avessero votato. Io ho visto voi svantaggiati come noi, voi eravate già in Nomination". Tuttavia, le parole della pugile non hanno affatto convinto la coppia, e Pierangelo ha ribattuto: “Le persone da casa sanno che si è comportato bene siamo stati noi, perché abbiamo rispettato le Nomination”.

Prima di andare a dormire, poi, Jasmine e Pierangelo si sono confrontati sull’argomento, e quest’ultimo ha sentenziato: “È lei la stratega, una persona così è vuota, questa cosa non l’abbiamo creata noi”.