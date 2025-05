Al termine della prima puntata della diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi andata in onda ieri, mercoledì 7 maggio (clicca QUI per gli ascolti), Veronica Gentili ha annunciato che Ibiza Altea non ha potuto prendere parte al reality show “per tante ragioni”, e la causa sarebbe la partecipazione della modella a Too Hot To Handle, reality di Netflix.

Il collega di Biccy, Fabiano Minacci, ha rivelato di aver sentito direttamente Ibiza Altea, la quale gli ha confermato di aver scoperto di non poter partecipare a L’Isola dei Famosi “martedì sera, il giorno prima della diretta” mentre si trovava nel resort in Honduras dove è rimasta tutti e cinque i giorni antecedenti per fare le prove e le preparazioni. “A prendere questa decisione - prosegue Minacci - sarebbero stati ‘i piani alti di Mediaset’. e la causa sarebbe proprio ‘l’uscita del reality Too Hot To Handle’ che, tuttavia, non ha ancora una data d’uscita (inizialmente era fissata per il 9 maggio, poi Netflix l’ha posticipata”.

La modella italo-statunitense ha poi confermato che la produzione ha saputo “fin dal giorno zero, ovvero tre mesi fa”, che aveva preso parte anche a Too Hot To Handle e i loro avvocati, prima di farle firmare il contratto, avevano visionato bene “tutti i documenti e i contratti”. “Tuttavia, la casa di produzione Fremantle Italia (responsabile della realizzazione di Too Hot To Handle) avrebbe chiesto ai partecipanti, prima dell’inizio delle riprese, di firmare una clausola che li vincolava contrattualmente per almeno due anni - si legge ancora su Biccy -. Secondo quanto raccontato da Ibiza Altea, questa condizione era ben nota anche agli autori de L’Isola dei Famosi e, sempre stando alle sue parole, sarebbe stata lei stessa, tramite i propri legali, a prendersi la responsabilità di eventuali penali, sollevando così Banijay Italia - casa di produzione del reality di Canale 5 - da qualsiasi problema legale legato alla questione”.

Lo sfogo di Ibiza Altea

“La produzione ha sempre saputo tutto, mi ero assunta la responsabilità di pagare l’eventuale penale sollevando Banijay da ogni responsabilità eppure la sera prima della diretta mi hanno detto che non avrei potuto partecipare. Sono in Honduras da cinque giorni e sono tutt’ora qua, chissà quando ho l’aereo per tornare in Italia. Ho il cuore spezzato perché credevo in questo percorso e ho avuto molto supporto da parte del pubblico. Hanno venduto la mia immagine facendo a tutti credere che c’ero fino a poche ore prima. Mi hanno fatta arrivare fin qua, 19 ore di volo, per poi farmi tornare indietro con la scusa dell’altro programma che deve ancora uscire ed è attualmente senza data d’uscita. Volevo dare il massimo. Mi sento violata”.