Questa sera, lunedì 19 maggio, non andrà in onda L’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Veronica Gentili lascia spazio alla serata evento Tutti per uno – Viaggio nel tempo, spettacolo musicale de Il Volo, trasmesso su Canale 5 a partire dalle ore 21,35.

La nuova puntata de L’Isola dei Famosi andrà in onda mercoledì 21 maggio. Tra gli ultimi aggiornamenti legati al programma, quelli del ritiro di due naufraghi: Leonardo Brum e Angelo Famao. Entrambi avevano minacciato più volte di lasciare l’Honduras. Il primo ha chiesto di rientrare in Italia per via di un malessere psicofisco, una condizione di malessere condivisa anche dal secondo: “L'Isola mi ha dato un’altra opportunità ma non sto bene e ho bisogno di sentire me stesso, non il gioco. Per me il gioco è già finito. Voglio tornare a casa. Punto”.