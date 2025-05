Daniele Dal Moro è stato uno dei protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip. Squalificato durante il reality show, l’imprenditore veneto aveva fatto parlare di sé per la passionale quanto burrascosa relazione con Oriana Marzoli, conosciuta proprio tra le mura della Casa di Cinecittà. Al termine del GF Vip, tra alti e bassi e continui tira e molla, la storia tra i due è proseguita per alcuni mesi, per poi giungere definitivamente al capolinea dopo l’ennesima litigata, spiattellata come da prassi sui social.

Dopo la rottura, Oriana Marzoli ha ritrovato l’amore con il modello argentino Facundo Gonzalez, conosciuto durante un reality show cileno, e adesso anche Daniele Dal Moro ha deciso di uscire allo scoperto con la nuova fidanzata. A confermare la relazione è stato lo stesso ex vippone, che ha pubblicato foto e video sul suo profilo Instagram, in cui lo si vede baciare in modo appassionato la nuova fiamma.

Lei non fa parte del mondo dello spettacolo, si chiama Yulia, ha poco più di vent’anni e lavora come cubista all’interno delle discoteche di Trento. Di recente, Daniele è anche intervenuto sui social per difendere la sua fidanzata, la quale ha ricevuto diverse critiche: “Chiunque tu sia, sappi che ti troverò”, ha risposto duramente Dal Moro agli hater che lo hanno attaccato sui social. L’imprenditore veneto ha poi chiesto rispetto per la sua relazione è più in generale per la sua vita privata “Dopo più di cinque anni, non credo di meritarmi questo da nessuno”.