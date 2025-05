Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano e Spadino si sono ritirati da L’Isola dei Famosi nel corso della puntata andata in onda ieri sera (clicca QUI per gli ascolti).

L’ex tennista ha deciso di lasciare l’Honduras per stare vicino alla sua famiglia: “Ho lasciato a casa una situazione famigliare complicata. La mia famiglia in Argentina – per problemi di salute – ha bisogno di me. L’Isola dei Famosi è stata un’esperienza dura, non sono arrivata qui molto pronta, ma la verità è che sono felice, è stato bello conoscere certe persone”.

Quello di Camila non è stato l’unico addio. Poco dopo, anche Nunzio e Spadino hanno scelto di ritirarsi: “Lasciamo l’Isola dei Famosi perché non abbiamo più la testa per stare qua, ci sentiamo svenire, abbiamo raggiunto il nostro limite”.

Dunque, con i ritiri di Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano e Spadino, che si aggiungono a quelli di Angelo Famao e Leonardo Brum, e all’eliminazione di Lorenzo Tano, il gruppo dei Giovani ha perso sette componenti in due settimane. Le uniche rimaste ancora in gioco sono Chiara Balistreri, Teresanna Pugliese e Carly Tommasini.

Mentre in Honduras i naufraghi affrontavano tensioni e prove, in studio accadeva qualcosa che non è passato inosservato. Durante il momento delle nomination, una ragazza - seduta proprio alle spalle di Veronica Gentili - è stata inquadrata mentre dormiva, presumibilmente a causa dell’ora tarda. Ovviamente, il video è diventato virale sui social, dove gli utenti hanno ironizzato sull’eccessiva durata delle puntate de L’Isola dei Famosi.