Le feroci critiche che Michele Morrone ha fatto al cinema italiano (prima a Belve e poi su Instagram), hanno sollevato un polverone. Anche Iago Garcia, attore e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha bacchettato il collega durante un’ospitata a La Volta Buona.

“Ieri sera ho visto Belve, non tutta la puntata, però ho visto quello che ha detto Morrone sul cinema italiano e non soltanto. Io avevo un buon rapporto con lui a Ballando Con le Stelle, ma a volte però la formazione non deve avvenire in palestra, ma anche a scuola, nella recitazione, sul set, nelle biblioteche. Forse lui si è formato più in palestra che altrove. Adesso, gli attori stanno più in palestra che altrove. Forse ha frequentato troppo le palestre e non tanto altri luoghi… Secondo me le parole vanno pesate un po’ di più. Fare delle accuse contro gli artisti in generale, non mi sembra corretto, magari se ce l’hai con qualcuno di specifico dovresti dirlo, se punti tutti gli artisti stai facendo un grosso errore perché metti tutti sullo stesso piano. Io vi invito a leggere il post di Michele, vi farete la vostra opinione, questa è la mia”.