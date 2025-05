Cosmary Fasanelli, ex allieva di Amici, ha rotto il silenzio per chiarire alcuni aspetti legati alla fine della relazione con Nunzio Stancampiano. La ballerina era stata accusata dall’ex naufrago de L’Isola dei Famosi di aver tradito il suo ex fidanzato, Alex Wyse, con lui.

“Comunque io sono arrivata alla consapevolezza che qualunque cosa io faccia o dica, o mostri, ecco perché purtroppo odio mostrare la mia vita privata, perché qualsiasi cosa, nel mio piccolo eh, perché io non mi sento nessuno, anzi grazie a Dio a questo punto vorrei dire, altrimenti non immagino, io passo sempre per… ho paura che mi bannino il video, non posso usare i termini che usate voi, comunque ‘poco di buono’, ‘gatta morta’ - si legge su IsaeChia -. Fanno le cose gli altri, non per imparanoiarmi eh, non me ne frega proprio, come non voglio essere giudicata io, non giudico io gli altri, io sono proprio ‘vivi e lascia vivere’, auguro la felicità a tutti. Però cioè lo fa qualsiasi altra persona ‘wow, stupendo bellissimo fantastico’, lo faccio io ‘ciao’.

Nel mio piccolo ovviamente, che già immagino i commenti. Quei 4/5 che mi calcolano, mamma mia anche meno, io sono contenta perché grazie a voi, dopo un periodo lungo che ho passato, adesso davvero le cose mi scivolano addosso, perché veramente me ne sono sentita dire di tutti i colori in qualsiasi situazione, anche quando proprio erano bugie su bugie inventate di sana pianta da persone che neanche ci conoscevano in generale. Sono sempre stata zitta, perché quando ho la coscienza a posto mi interessa che le mie persone sappiano, tutto il resto dovrebbe interessarmi? Mi sono sentita dire che ho cornificato, non ho mai detto ‘A’ nonostante fossero tutte stronzate".

La Fasanelli ha aggiunto: “Mi hanno fatto interviste contro, ‘sta già con un altro’. Sempre stata zitta. Non posso mettere un cavolo di TikTok con un mio amico, che ricomincia ‘te li sei fatti tutti’. Ma se neanche lo sapete quello che ho passato! Ma poi le donne, ma non vi rendete conto dopo la mia ultima relazione io sono dimagrita un sacco, non ho più avuto relazioni proprio con gli uomini, anche solo uscirci per un caffè. Non riuscivo ad aprirmi, stavo male, ma a voi che ve ne f0tte. Basta che siete state lì dietro al telefono a giudicare tutto il mondo. Eppure non penso di aver fatto del male a nessuno. Ho rubato il fidanzato a voi? Magari non trovate il fidanzato e quindi soffrite perché io magari ne ho trovato uno in più?

Ogni cosa che ho iniziato nella mia vita è perché tutto il resto era finito. Ogni cosa che faccio è sempre portando rispetto ad altre persone. QUindi ragazzi credetemi, proprio io la persona più rispettosa che potrete trovare nella vostra vita. Io sto bene con me stessa, però a livello mediatico a voi interessa quello che pensate, vi fate i film da soli. Basta che state lì a giudicare. Comunque curatevi eh! Curatevi l’invidia, perché c’è qualcosa che non va”.