Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati. Lo scorso ottobre, la coppia aveva annunciato a Verissimo la data delle loro nozze: “La data è il prossimo 24 maggio, mancano pochi mesi, stiamo organizzando. La location sarà un posto fra la Toscana e l’Umbria così siamo a metà strada fra la mia famiglia che è di Bologna e la sua che è di Genova”.

Ieri, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati e a pubblicare il loro primo video da “marito e moglie” è stato proprio il profilo social di Verissimo a cui, presumibilmente, hanno venduto l’esclusiva.

La proposta di matrimonio gliel’ha fatta lui. “La proposta è arrivata inaspettatamente perché avevamo detto che ci saremmo sposati dopo la nascita della bambina e io aspettavo il momento giusto - le parole di Andrea -. Pensavo però che quando organizzava la proposta io lo avrei scoperto perché non sa tenersi un cecio in bocca, invece è stato bravissimo. Non me l’aspettavo. C’era anche la piccolina (Allegra, loro figlia, ndr) durante la proposta, è andata esattamente come volevo: lui, la piccola, il mio posto preferito e una cosa semplice”. Lo scorso gennaio, i due hanno festeggiato il loro sesto anniversario, e loro figlia Allegra ha quasi un anno e mezzo.