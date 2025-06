Rosalinda Cannavò è stata ospite del podcast 1 % Donne, dove ha parlato del rapporto con la figlia, della sua esposizione sui social e del suo compagno Andrea Zenga.

L’influencer ha però raccontato come ha vissuto l’esperienza al Grande Fratello Vip: “Non mi sono preparata prima, non pensando che non è un programma in cui non puoi avere scheletri nell’armadio perché tanto vengono fuori. Io volevo durare un mese, guadagnare qualche soldino e respirare un po’, ma alla fine sono durata sei mesi. Mi ha dato leggerezza, dentro di me inconsciamente volevo liberarmi di tante cose e lo volevo fare pubblicamente perché sapevo che la gente aveva un’idea sbagliata di me. Prima di partire mi dicevo di stare attenta a non dire certe cose, invece dal primo giorno mi sono aperta come non mai. Io avevo proprio bisogno di tirare fuori tutto e di farlo pubblicamente. Secondo me mi vedevamo un po’ come una persona fredda, distaccata, antipatica, che stava con uomini più grandi lei, attori, per arrivare chissà dove. Era l’immagine che avevamo costruito a tavolino per farmi emergere in quel nome, così come il nome un po’ da diva. Tutte le storie, le varie copertine che io ho avuto con questi attori erano praticamente tutte finte".

Rosalinda ha poi svelato ciò che è successo una volta uscita dalla Casa più spiata d’Italia: “Io ero protetta, non mi arrivava nulla degli insulti. Quando sono uscita e ho visto i programmi e tutto quello che è stato detto su di me non ero pronta, ci sono stata molto male, anche perché avevo da poco intrapreso una relazione e non sapevo come Andrea potesse reagire. Sono stata fortunata perché lui non mi ha mai giudicata, non mi ha mai chiesto nulla del mio passato, sono stata io a volerglielo raccontare. Sono molto fortunata da questo punto di vista, glielo dico tutti i giorni e me lo dico tutti i giorni. A volte rispondevo, a volte mi arrabbiavo, piangevo, mi sentivo frustrata, poi ho imparato un po’ a fregarmene perché so quella che sono e non sono quei commenti a stabilirlo. Leggo quei commenti e ci faccio anche una risata sopra, perché per perdere tempo a scrivere cattiverie su me e la mia famiglia devi avere davvero una vita vuota e provo anche un po’ pena per loro".

E sul rapporto con Andrea: “Non mi aspettavo anche così tanto affetto, soprattutto per la coppia, io e Andrea insieme siamo stati da subito molto amati dalla gente e ho pensato di usare i social per lavoro, ma anche per parlare della mia vita, dei disturbi alimentari, in modo positivo. Credo che la nostra coppia sia nata in maniera molto spontanea, gli ultimi 15 giorni del programma e la spontaneità arriva alla gente. Molti hanno pensato che la nostra storia fosse finta e io la usassi per crescere sui so la, ma le maschere le puoi tenere per poco tempo e le risposte sono arrivate. Non bisogna dimostrare niente a nessuno, noi siamo sereni e felici lo stesso".

L’ex vippona ha poi parlato dell’esposizione di sua figlia sui social: “A me viene in modo spontaneo di condividere mia figlia, con tante persone si è creato un rapporto, è come se ci conoscessimo davvero, è come mandare le foto ad una amica. Io sono tanto fiera e felice di mia figlia e la voglio condividere, poi se un giorno quando sarà più grande mi dirà che non vuole io rispetterò la sua decisione, ci mancherebbe, ma ora lo faccio in maniera serena. Siamo d’accordo io e Andrea”.