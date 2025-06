Ieri, domenica 8 giugno, Letizia Petris, concorrente della diciassettesima edizione del Grande Fratello, ha festeggiato il suo 26esimo compleanno in un noto stabilimento balneare di Riccione. Insieme a lei, oltre al fidanzato Paolo Masella, conosciuto proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia, c’erano anche tre ex coinquilini, ovvero Vittorio Menozzi, Marco Fortunati, Perla Vatiero e Greta Rossetti, queste ultime tornate ad essere grandi amiche e ormai inseparabili (insieme a loro c’era anche Francesca Sorrentino, ex tronista di Uomini e Donne).

Ma perché le due ex gieffine, che dopo aver superato le tensioni dovute alle rispettive storie con Mirko Brunetti erano diventate amiche, avevano litigato? Lo scorso settembre, una reunion di alcuni ex gieffini della diciassettesima edizione del Grande Fratello, avvenuta in occasione della festa di compleanno dello chef Federico Fusca, aveva scatenato un vero e proprio terremoto. Dopo le voci di una chiacchierata “segreta” tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti, Perla Vatiero si era resa protagonista di un gesto eclatante, smettendo di seguire su Instagram l’ex fidanzato e l’ex tentatrice.

Pochi giorni dopo, Perla spiegò le ragioni che l’avevano indotta ad unfolloware l’ex fidanzato e la Rossetti, confermando che il motivo era legato al fatto che Mirko avesse incontrato l'ex tentatrice: “Il mio è stato un gesto dettato dalla rabbia, non lo so… Ho reagito così perché è stata una cosa che non mi aspettavo che lui facesse, avendo cose passate… Non me l’aspettavo, ci sono rimasta male quando sono venuta a conoscenza di determinate cose e io ho preferito levare il segui per avere un certo distacco, perché non è così facile come sembra”.