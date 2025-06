Un’ex gieffina ha ritrovato l’amore. Stiamo parlando di Martina Nasoni, vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello, che nel 2023 era tornata nella Casa più spiata d’Italia in qualità di “ex” di Daniele Dal Moro. La speaker radiofonica sta vivendo una storia d’amore Marco Luchetti, tatuatore originario di Terni. Nell’estate del 2024, Martina aveva iniziato una frequentazione con Federico Fusca, chef particolarmente noto per i suoi contenuti social e per la sua presenza a E’ sempre mezzogiorno, programma di Antonella Clerici.

Martina Nasoni è nata a Terni, cittadina dell’Umbria, il 4 aprile 1998. È specializzata in tatuaggi, ma subito dopo gli studi ha intrapreso il percorso di modella partecipando anche a Miss Italia, arrivando alle semifinali di Jesolo. Il Grande Fratello 16 è stata la prima esperienza in televisione, culminata con la vittoria e la pubblicazione di un libro “Questo cuore batte per tutte e due”, nel quale racconta proprio la sua storia. Martina Nasoni, all'età di 12 anni, ha scoperto di soffrire di cardiomiopatia ipertrofica. L'impianto di un pacemaker le ha consentito la normalizzazione del battito cardiaco. Irama e Martina Nasoni si erano incontrati in Salento, lei gli rivelò la sua storia così l’artista ha potuto ispirarsi per il brano "Cuore di latta".