Ieri sera, Giulia Salemi ha debuttato alla co-conduzione al fianco di Amadeus nel nuovo programma The Cage – Prendi e Scappa, in onda su Nove. La prima puntata è stata vista da 1.003.000 telespettatori con uno share pari al 5,7%.

Di seguito i dati Auditel della serata di domenica 8 giugno 2025 pubblicati da Davide Maggio:

Nella serata di ieri, domenica 8 giugno 2025, su Rai1 la replica di Màkari 3 ha interessato 1.574.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 1.941.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 la finale di Nations League – Portogallo-Spagna intrattiene 2.322.000 spettatori pari al 14.8%. Su Italia1 Sarabanda Celebrity incolla davanti al video 863.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (.000 – %), Report segna 1.731.000 spettatori pari al 10.4%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 832.000 spettatori (6.5%). Su La7 Il giurato raggiunge 322.000 spettatori e il 2.1%. Su Tv8 The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo ottiene 307.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Little Big Italy raduna 348.000 spettatori con il 2.3%.