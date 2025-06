Luca Onestini, reduce dalla conquista del secondo posto al reality La Casa de Los Famosos, che gli ha assicurato una vincita di 100 mila dollari, ha anche trovato l’amore. Durante il suo percorso nella Casa, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha conosciuto Aleska Genesis Castellanos, per la quale ha subito perso la testa. La modella venezuelana – che conta ben 8 milioni di follower su Instagram – in occasione della sua eliminazione era attesa all’esterno dagli agenti della polizia che l’avevano tratta in arresto (la scena fu documentata dalle telecamere).

Nel gennaio 2024, era già stata fermata all’aeroporto di Città del Messico con l’accusa di aver orchestrato, con la complicità delle sorelle, un furto di oggetti di lusso: tre orologi per un valore di circa 500 mila dollari. All’epoca dei fatti, però, le accuse contro Aleska vennero archiviate. Poi, un nuovo colpo di scena: un mandato di arresto eseguito in diretta televisiva.

“Ti ho cercato a lungo… non avrei mai immaginato di trovarti dall’altra parte del mondo. Ma, quando meno te l’aspetti, la vita ti sorprende. E tu… non potevo lasciarti andare! Non puoi fermare uno tsunami e tu sei questo per me. Volevo essere tuo e tu mia. Oggi iniziamo a scrivere nuove pagine nel libro della vita… insieme!”, ha scritto Luca Onestini.

L’ex gieffino ha poi rivelato di voler investire i soldi del premio per provare a costruirsi un futuro negli Stati Uniti: “Io ho vinto il primo premio, l’amore, che è la cosa più importante. Adesso voglio vivermelo a pieno e il premio economico invece mi piacerebbe investirlo qui, dove vorrei costruire la possibilità di guadagnarmi la vita e di costruirmi il futuro qui, negli Stati Uniti”.