Giuseppe Giofrè, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, in questi anni ha fatto il giro del mondo per ballare al fianco di popstar di fama internazionale, tra cui Ariana Grande, Taylor Swift e Jennifer Lopez.

Nelle scorse ore, proprio quest’ultima ha pubblicato sul suo profilo Instagram, che conta ben 248 milioni di followers, un video mentre balla proprio in compagnia di Giofrè. La performance ha fatto in poche ore il giro del mondo, e in molti si sono chiesti chi fosse il ballerino al fianco di Jennifer Lopez.

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Giuseppe Giofrè ha parlato dei suoi inizi nel mondo della danza e del bullismo di cui è stato vittima da piccolo-

“C’erano dei ragazzini in paese che volevano sempre picchiarmi. Ero vittima di bullismo, sì. Ma non ho denunciato nessuno. Allora non si usava. Oggi ai ragazzi dico fatelo: denunciateli. Potevo essere ‘un ragazzo da pantaloni rosa’, assolutamente. Ora ne parlo tranquillamente perché ho superato tutto. Ma di ‘Giuseppe’ che fanno fatica ce ne sono tanti. E ora quando torno in paese sono il personaggio, quando arrivo è una festa: sembra che vedano la Madonna della Maria Santissima di Portosalvo, che è la nostra patrona. Vedono un bellissimo uomo, che ha avuto successo, che ha fatto carriera e balla con donne bellissime nonostante sia gay! Già perché prima era un problema per quei bulli che fossi gay, adesso invece pare abbiano un po’ imparato la parola e il suo significato. Ora però mi salutano e mi sorridono. Ma ripeto, sono andato avanti e forse sono quello che sono perché ho trovato la forza di continuare a seguire la mia passione, la mia strada nonostante loro, i bulli. Non sono riusciti a fermarmi e ora io sono qui e loro laggiù”.