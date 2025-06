Ieri sera è andata in onda la sesta puntata de L’Isola dei Famosi. Gli ascolti sono leggermente risaliti rispetto alle precedenti puntate: 1.799.000 telespettatori pari al 15% di share.

Di seguito i dati Auditel della serata di mercoledì 11 giugno pubblicati da Davide Maggio:

Nella serata di ieri, mercoledì 11 giugno 2025, su Rai1 I perfetti innamorati ha interessato 1.545.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Canale5 l’Isola dei Famosi ha conquistato 1.799.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 la partita degli Europei Under 21 – Italia-Romania intrattiene 1.595.000 spettatori pari al 9.3%. Su Italia1 Sopravvissuto – The Martian incolla davanti al video 799.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.667.000 spettatori (11.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 942.000 spettatori (7.6%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 621000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8 Ladyhawke ottiene 361.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Like a Star raduna 395.000 spettatori con il 2.6%