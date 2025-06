Lorenzo Spolverato, tra i protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha deciso di cambiare agenzia. Nelle ultime ore, infatti, il modello milanese ha ufficializzato nella sua bio di Instagram il passaggio a Icona Production, agenzia di Belen Rodriguez, che la showgirl argentina possiede pariteticamente al 50% con la socia Antonia Achille. E’ ipotizzabile che il passaggio dell’ex gieffino alla nuova agenzia sia stato formalizzato due settimane fa in occasione del Vip Champion, quando c’è stato anche un incontro al Grand Hotel Quisisana di Capri.

Nei giorni scorsi, la giornalista Viviana Bazzani aveva già rivelato che Spolverato era in cerca di un nuovo manager: “Qualcuno dice che andrà a fare l’inviato a Le Iene, io ho sempre avuto qualche perplessità in merito, altri dicono che sbarcherà sull’Isola, ma come ho già detto a mio parere non sarà così, proprio dovuto ai contratti che uno ha con le produzioni dei reality. Con la Benegas Management di Milano non ci sono più rapporti, insomma, sarà lui a spiegare i motivi, ma adesso lui è in cerca di un altro manager, di altre persone che possono in qualche modo seguirlo. Allora, quello che mi lascia un po’ perplessa è che a distanza di quasi ormai un mese, un personaggio come lui non sia riuscito ad avere altri manager che hanno intenzione di seguirlo e quindi a proporlo per serate, o perché no, un domani, un futuro in altri reality. Perché evidentemente manager che sono da anni nel settore hanno capito che forse momentaneamente è un personaggio non interessa, bisogna far passare un po’ quel timore delle produzioni, quel malcontento nei talk, eccetera, e poi chissà in un futuro sicuramente lo rivedremo. Comunque questa la dice molto lunga sulle voci che lo vedevano in un programma o nell’altro. A lui invece va un bel bravo, per essere stato sincero e aver detto che non sta lavorando e che cerca chi lo segua”.

In una recente intervista rilasciata a Fanpage.it, Lorenzo ha smentito il rumor circa il suo possibile approdo sul trono di Uomini e Donne: “Se mi hanno proposto il trono? No. Sotto il profilo professionale ci sono delle grandi opportunità che si stanno muovendo. Hanno riconosciuto i miei talenti e, lato Mediaset, si stanno muovendo cose molto interessanti. Non vorrei essere la classica persona che fa solo reality, sto puntando a qualcosa di più, qualcosa per cui ho studiato. Io sono diplomato in cinematografia e ho fatto diversi corsi di public speaking. Mi piacerebbe molto occuparmi di conduzione radiofonica, podcast e conduzione televisiva. Voglio fare un percorso diverso rispetto a quello dei classici reality”.