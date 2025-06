Nella giornata di ieri è venuta a mancare, all’età di 94 anni, Luciana Violini, nonna di Fedez. La donna è conosciuta dai fan del rapper per essere apparsa in diverse occasioni sul profilo Instagram del nipote e nella serie The Ferragnez.

“Ciao nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia”, ha scritto Fedez su Instagram, pubblicando un carosello di foto che immortalano la signora con lui, i pronipoti (con immagini scattate quando ancora Leone e Vittoria potevano ancora apparire sui social), la figlia Annamaria Berrinzaghi (ovvero la mamma di Fedez) e il genero. Di nonna Luciana è diventato virale un video, che risale alla prima stagione di The Ferragnez, in cui fa le carte al nipote e gli predice che sarà destinato a restare senza amici.

Ma come ha reagito Chiara Ferragni al lutto dell’ex marito? L’imprenditrice digitale ha accontato il rancore e ha un “mi piace” al post in cui Fedez annunciava la morte di nonna Luciana.