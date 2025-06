E’ giunta di nuovo ai titoli di coda la storia d’amore tra due ex volti di Temptation Island. Stiamo parlando di Luca Bad e Gaia Vimercati, che avevano deciso di partecipare al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia per via dei numerosi tradimenti da parte di lui. Anche durante il “viaggio nei sentimenti”, Luca aveva ribadito la sua indole a tradire la fidanzata, e quest’ultima era rimasta delusa dalle parole di lui. Nonostante ciò, Gaia aveva deciso di concedere una nuova chance a Bad.

Trascorso un mese, però, i due avevano chiuso nuovamente e la rottura sembrava essere definitiva, con Gaia che aveva accettato di conoscere il tentatore Jakub. Questa frequentazione, però, non ha avuto gli esiti sperati, dal momento che qualche settimana dopo la Vimercati aveva annunciato la fine della loro conoscenza. A quel punto, Gaia e Luca si erano riavvicinati, decidendo di provare a recuperare il loro rapporto. Da allora tra i due le cose sembravano procedere per il meglio, almeno fino a qualche giorno fa, quando Bad ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia che ha insinuato il dubbio di una nuova crisi con Gaia.

Luca Bad: "Gaia mi ha tradito con un suo ex 50enne"

Pochi istanti fa, Luca Bad ha rotto il silenzio sul suo canale broadcast annunciando la fine della storia d’amore con Gaia Vimercati. Stando alle sua versione dei fatti, la sua fidanzata lo avrebbe tradito con un suo ex suo ex cinquantenne.

“Non so neanche come dirlo, stendo a crederci persino io, ma non stiamo più insieme da lunedì scorso. Da quando ha iniziato a lavorare era sempre con gli amici e sentivo che qualcosa non andava. Ci eravamo anche appena trasferiti in casa nuova, ma dopo mille menzogne ho scoperto che mi tradiva con un suo ex di 50 anni con il quale lavora. Assurdo. Andava a dormire da lui e andavamo insieme a tutti gli eventi che pubblicava a mia insaputa e mi mentiva costantemente. E quando l'ho scoperto non avevo avuto neanche il coraggio di ammetterlo davanti all'evidenza. Giuro, pensavo fosse la donna con la quale passare tutta la mia vita, ma lei non è quello che ha dimostrato di essere. Anche l'anno scorso mi manipolava e ho scoperto che mi aveva mentito riguardo il tentatore che aveva conosciuto. Sono distrutto, vorrei non pensarci ma sto passando dei giorni bruttissimi".