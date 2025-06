Can Yaman torna nuovamente al centro del gossip. Nelle ultime ore, infatti, è esploso il pettegolezzo circa una nuova possibile frequentazione in corso per l’attore turco.

Sul profilo Instagram di un beach club di Castel Volturno, località del Litorale Domitio, è stato pubblicato un collage di foto, e tra queste si vede anche il divo turco Can in compagnia di una ragazza girata di spalle. Grazie al tag è stato però possibile risalire all’identità della donna in questione: si tratta della dj e produttrice nota come Sara Bluma. E’ bene sottolineare che non esistono prove circa una possibile frequentazione tra i due, e che al momento si tratta esclusivamente di un pettegolezzo.

La vita privata di Can Yaman è stata spesso al centro del gossip in questi anni. Dopo aver negato di aver avuto una relazione segreta con Demet Ozdemir, sua collega sul set della fiction DayDreamer - Le ali del sogno, l’attore turco ha avuto una storia d’amore con Diletta Leotta. Ma non solo. Si è parlato per diverso tempo di un suo possibile flirt con Francesca Chillemi, con la quale ha condiviso il set della fiction Viola come il mare. Le prime voci al riguardo risalgono al novembre 2021, quando il settimanale Chi pubblicò alcune foto dei due mentre uscivano insieme dallo stesso appartamento di Roma. In seguito, i due attori hanno smentito, sottolineando che tra loro c'è esclusivamente un'amicizia.