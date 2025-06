Gigi D’Alessio è uno dei coach di The Voice, ma dalla prossima stagione del talent condotto da Antonella Clerici non siederà al fianco di Loredana Bertè, Arisa e Clementino. Il cantante napoletano ha infatti lasciato la Rai perché dovrebbe condurre uno show musicale su targato Mediaset insieme a Vanessa Incontrada.

In autunno tornerà su Rai Uno The Voice Senior, mentre a gennaio sarà la volta di The Voice Kids, che andrà in onda il sabato e sfiderà Maria De Filippi e C’è Posta Per Te. Ma chi prenderà il posto di Gigi D’Alessio nella giuria di The Voice? Stando a quello che ha rivelato Affari Italiani, la Rai avrebbe offerto la poltrona rossa a Nek, che pare abbia accettato.

La presenza del cantante era stata data per certa anche a Domenica In, dove avrebbe dovuto co-condurre insieme a Mara Venier e Gabriele Corsi. Tuttavia, i piani sarebbero cambiati: “Nek fuori da Domenica In. Ancora prima di cominciare, questa nuova Domenica In corale ha già registrato il primo problema – ha scritto Davide Maggio -. Nek, previsto alla guida del programma insieme a Mara Venier Gabriele Corsi, è saltato. Non sarà quindi il cantante ad affiancare Mara Venier nel contenitore festivo di Rai 1. Vi possiamo inoltre anticipare che, al momento, non solo non è noto chi sostituirà Nek, ma Corsi non ha ancora accettato formalmente il nuovo impegno”.