Pomeriggio Cinque News chiude in anticipo a causa degli ascolti bassi. E’ questa la decisione assunta da Mediaset. La prossima settimana sarà dunque l’ultima con Alessandra Viero alla conduzione. L’estate scorsa, quando al timone del programma c’era Simona Branchetti, Pomeriggio Cinque News è andato in onda per circa 60 puntate, dal 17 giugno al 30 agosto.

Resta incerto è anche il futuro di Pomeriggio Cinque. L’unica certezza è che, dopo due stagioni, Myrta Merlino lascerà la conduzione. La giornalista ha infatti deciso di dedicarsi ad altro e, stando alle ultime indiscrezioni, passerà a Rete 4 con una trasmissione più nelle sue corde, probabilmente in prima serata.